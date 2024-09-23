19 yaşındaki suç makinesi polisi şehit etti!

İstanbul Ümraniye’de, 26 suç kaydı olan şüpheli, yaşanan arbedede bir polis memurunun silahını alarak ateş açtı. Saldırıda 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu.

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