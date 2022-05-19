19 Mayıs’ın önemi ne? Atatürk neden kurtuluş için Samsun’u seçti?

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Tam 103 yıl önce bugün Atatürk Kurtuluş Savaşı’nın ateşini yaktı. Zafer sonrası bugünü de, ülkeyi de, Türk gençlerine bıraktı. Peki Atatürk hangi şartlar altında Samsun’a çıktı? 19 Mayıs öncesi ve sonrası neler yaşandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfi Yıldırım değerlendirdi.

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