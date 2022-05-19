19 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 19 Mayıs’ın önemi ne? Atatürk neden kurtuluş için Samsun’u seçti?

19 Mayıs’ın önemi ne? Atatürk neden kurtuluş için Samsun’u seçti?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2022 09:40
Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Tam 103 yıl önce bugün Atatürk Kurtuluş Savaşı’nın ateşini yaktı. Zafer sonrası bugünü de, ülkeyi de, Türk gençlerine bıraktı. Peki Atatürk hangi şartlar altında Samsun’a çıktı? 19 Mayıs öncesi ve sonrası neler yaşandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfi Yıldırım değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
19 Mayıs’ın önemi ne?
19 Mayıs’ın önemi ne?
Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 1 şehit!
Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 1 şehit!
78 yıldır dinmeyen acı: Kırım Tatar sürgünü...
78 yıldır dinmeyen acı: Kırım Tatar sürgünü...
Başkan Erdoğan’ın 19 Mayıs programı
Başkan Erdoğan'ın 19 Mayıs programı
Milli Mücadele’nin ilk adımı 103. yılında
Milli Mücadele'nin ilk adımı 103. yılında
Blinken ile pozitif görüşme yaptık
"Blinken ile pozitif görüşme yaptık"
Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi nasıl olacak?
Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi nasıl olacak?
120 metrelik mağara tespit edildi
120 metrelik mağara tespit edildi
Kırmızı altında hasat zamanı!
Kırmızı altında hasat zamanı!
Karpuzda pancar hilesi!
Karpuzda pancar hilesi!
Eylemi planlayan 2 terörist yakalandı!
Eylemi planlayan 2 terörist yakalandı!
Fransız mahkemesinden Lafarge kararı!
Fransız mahkemesinden Lafarge kararı!
Daha Fazla Video Göster