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19 Mayıs öncesi facianın önüne geçildi! TKP/ML suikastları önlendi

A Haber
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Giriş: 19.05.2021 14:35
Güncelleme:19.05.2021 14:50
İstanbul Emniyeti 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi çok önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütü TKP/ML'nin sözde askeri kanat sorumlusu yakalandı. Örgütün, devlet büyükleri başta olmak üzere saldırı hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karatş aktardı.
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