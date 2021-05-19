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19 Mayıs öncesi facianın önüne geçildi! TKP/ML suikastları önlendi
İstanbul Emniyeti 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi çok önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütü TKP/ML'nin sözde askeri kanat sorumlusu yakalandı. Örgütün, devlet büyükleri başta olmak üzere saldırı hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karatş aktardı.