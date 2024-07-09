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19 ilde dolandırıcılık operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 09:18
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda 19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen “DÜĞÜM-1” operasyonlarında 1748 vatandaşımızı dolandıran 88 şüpheli yakalandığını duyurdu.
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