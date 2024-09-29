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19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi

19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 08:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 aracın denetlendiğini ve 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.
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2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi
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