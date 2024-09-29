19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 aracın denetlendiğini ve 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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