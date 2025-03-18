18 Mart Çanakkale Zaferi

Birleşik Krallık ve Fransa öncülüğündeki İtilaf Devletleri, 18 Mart 1915'te Osmanlı'nın güçlü savunması karşısında Çanakkale Boğazı’nı geçemeyerek ağır kayıplarla geri çekildi. Bu zafer, Çarlık Rusya’nın çöküşünü hızlandırırken, savaşın seyrini de değiştirdi. Şanlı zaferin 110. yıl anma etkinlikleri, 21 pare top atışıyla başlayacak. Deniz Kuvvetleri’ne ait 12 gemi, Çanakkale Boğazı’nda geçit töreni düzenleyerek halkı selamlayacak.

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