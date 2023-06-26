26 Haziran 2023, Pazartesi
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17/25 Aralık kumpasına darbe tescili
YArgıtay, 17-25 Aralık sürecinde kumpasın her iki ayağında da FETÖ'cü savcı ve polislerin doğrudan hükümeti hedef alarak örgüt talimatıyla hareket ettiğine karar verdi. 25 Aralık'ta yaşananları darbe girişimi olarak tescilleyen Yargıtay, sanıklara verilen cezaları onadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.