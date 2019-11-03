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03.11.2019
17 yılda neler değişti? AK Partili Nurettin Canikli A Haber’de değerlendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyasete giren AK Parti, bugün 17. iktidarını kutluyor. İktidara geldiğinden itibaren bir yandan kalkınma hamleleri yaparken bir yanda da dimdik duruşuyla bir başarı öyküsü yazdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli A Haber canlı yayınına konuk oldu. Canikli, AK Parti’nin iktidarda oluşunun 17. Yılını değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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