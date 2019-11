İşte Türkiye'ye altın çağını yaşatan AK Parti'nin 17 yıllık iktidar serüveni

Türk siyaset tarihine adını altın harflerle kazıyan AK Parti'nin serüveni 3 Kasım 2002 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başladı. AK Parti hükümetinin 17 yıllık kesintisiz iktidarıyla Türkiye, bölgesinde en güçlü olan ülkelerin arasına girdi. İşte askeri, ekonomik ve siyasi adımlarla Türkiye'ye altın çağını yaşatan AK Parti hükümetinin iktidar serüveni...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, önüne konulan her türlü engelleri aşarak bugün kesintisiz iktidarının 17'nci yılını kutluyor. Girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti, bu süreçte bünyesinden dört başbakan ve iki cumhurbaşkanı çıkardı,Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Vesayet odaklarına son veren, Türkiye'yi dev yatırımlarla donatan Başkan Erdoğan'ın kaptanlığındaki AK Parti iktidarı aynı zamanda başta savunma sanayisi olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı. AK Parti, kuruluşundan kısa bir süre sonra 3 Kasım 2002'de yapılan ilk genel seçimlerde yüzde 34 oy olarak sandıktan birinci parti olarak çıktı. Ancak Erdoğan, Siirt'te okuduğu bir şiir bahane edilerek siyasi yasaklı olduğu ve Pınarhisar Cezaevi'nde 4 ay 10 gün yattığı için Başbakan olamadı. Seçimlerin ardından Erdoğan'ın siyasi yasağı Meclis'te yapılan düzenlemeyle kaldırıldı. Böylece AK Parti'yi girdiği ilk seçimde başarıya ulaştıran Erdoğan, başbakanlık koltuğuna oturdu. 2002 seçimleriyle başlayan AK Parti iktidarı, eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar attı. AK Parti, uyguladığı sosyal politikalarla her vatandaşa dokunmayı başardı. Kuruluşunun ardından 2004 yılında yapılan ilk yerel seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkan AK Parti girdiği yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi yine hep birinci parti oldu.

VESAYETÇİLERE, HAİNLERE DARBECİLERE 'DUR' DEDİ

AK Parti 17 yıllık iktidarında vesayet odakları ile mücadele etti. 16 Mayıs 2007'de görev süresi dolacak olan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yerine, TBMM'de sayısal çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti'nin önereceği adayın seçimi kazanacağına teamüller gereği kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak, vesayet odakları devreye girerek AK Parti'nin Cumhurbaşkanı seçmesinin önüne engel koydu. CHP 367'nin sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğu iddiasıyla Meclis'te yapılan ilk tur oylama işleminin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bir ilke imza atan Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yaptığı başvuruyu kabul ederek Türkiye'yi yeni bir krizin eşiğine getirdi. Türk demokrasi tarihine "e-muhtıra" olarak geçen 27 Nisan bildirisi yayımlandı. Ancak, AK Parti bütün engellemelere rağmen Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Bu defa bir yıl sonra AK Parti hakkında kapatma davası açıldı. Vesayet odakları 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifade vermeye çağrırak yeni bir kriz çıkarttı. 2013 yılında Gezi Parkı bahane edilerek sahnelenen çirkin tezgahı 17-25 Aralık 2013'te hükümete karşı darbe girişimi takip etti. En son FETÖ'nün, Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimi olarak tarihe geçen 15 Temmuz 2016'da Başkan Erdoğan'ın "Milletimizi, illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum." yönündeki çağrısı üzerine vatandaşların tankların önüne geçerek demokrasiyi sahiplenmesi, ile engellendi







MİLLETTEN HEP DESTEK ALDI

AK Parti, sistemi tıkayan sorunların çözümü için 3 kez halkoylamasıyla milletin iradesine başvurdu. 21 Ekim 2007'de Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini de içeren referanduma vatandaşların yüzde 69'u destek verdi. 12 Eylül darbesinin 30. yıl dönümünde 26 maddelik anayasa değişikliği halkın oyuna sunuldu. Referandumda vatandaşların yüzde 58'i anayasa değişikliğine destek verdi. 16 Nisan 2017'de yapılan yeni hükünet sistemiyle ilgili referandumda da milletin yüzde 52'si 'evet' dedi.







YERLİ VE MİLLİ ANLAYIŞI

SAVUNMA sanayisinin millileştirilmesi yönünde büyük adımlar atılırken, bu kapsamda milli savaş gemisi (Milgem), Atak helikopteri, Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş), modern piyade tüfeği, milli tank Altay, insansız hava aracı Anka, uzun ve orta menzilli tanksavar füze sistemleri gibi projeler hayata geçirildi. Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan yerli İHA'lar üretildi.



TÜRKİYE DEV PROJELERLE TANIŞTI

Türkiye'de birçok büyük projeye imza atılırken, bu dönemde Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, 150 yıllık rüya Marmaray hizmete açıldı. Türkiye ilk kez hızlı trenle tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanına bölünmüş yollar yapıldı. Marmaray'a kardeş olan Avrasya Tüneli açıldı.

İstanbul Boğazı'na 3'ncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü hizmete girdi.

150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanın ilk etapı açıldı.



EKONOMİSİ GÜÇLÜ TÜRKİYE

AK Parti döneminde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu kapatıldı. Türk Lirası'ndan 6 sıfırı atıldı. Milli para ağırlıklarından kurtuldu. İşsizlikte ve enflasyonda tek haneli rakamlar görüldü.







EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM

AK Parti döneminde eğitimde 4+4+4 eğitim sistemine geçildi. Okullarda ücretsiz ders kitapları dağıtıldı.

Üniversiteye girişteki katsayı uygulaması kaldırıldı. Fatih projesi kapsamında milyonlarca öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar dağıtıldı.



YARGIDA DEVRİM

AK Parti döneminde yargı alanında önemli düzenlemeler yapıldı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Parti kapatmalar zorlaştırıldı.

Kamuda ve eğitimde kılık kıyafet serbestliği getirildi. 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının yolu açıldı.



MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK

Milli Birlik ve Kardeşlik projesi kapsamında özel okullarda ana dilde eğitim serbestliği, anadilde savunma hakkı getirildi.



SAĞLIKTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Şehir hastaneleri kuruldu. Aile hekimliği uygulaması başlatıldı. Randevulu sisteme geçildi, hastanelerdeki kuyruklar son buldu.



DIŞ POLİTİKADA SÖZ SAHİBİ ÜLKE

Türkiye dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke haline geldi.



TERÖRLE KESİNTİSİZ MÜCADELE

Terör örgütleriyle etkin mücadele edildi. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele yurt içi ve yurtdışında kararlılıkla sürdürüldü.







DEĞİŞİMİN ÖNEMİNİ BİLEN PARTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile büyük kongre sürecinde AK Parti'den tabandan tavana doğru değişim yaşanacak. Teşkilatların yüzde 70'e yakın bölümünün değişmesi beklenirken, Erdoğan'ın halkın talepleri doğrultusunda yenilenme için koordinatörler atadı. Yeni Hükümet Sistemi'nin getirdiği yeni siyaset anlayışı da dikkate alınarak kongre sürecinde partinin tabandan tavana doğru yenilenmesi için bir yol haritası çıkarıldı.



Teşkilatlara yenilenme sürecinde toplumun her kesiminin takdir edeceği isimler çıkarılması talimatı verildi. Mevcut il-ilçe başkanları ile ilgili görüşler alınıp 'görmek istediğiniz başkan kim' diye soruluyor. AK Parti daha önce kongre sürecinde illere koordinatör atıyordu. Ancak isimler havuzdan belirlenip rastgele gönderiliyordu. Bu kez farklı bir yönteme başvuruldu. Eski milletvekilinden her il için sabit bir koordinatör belirlendi. Atanan isim tüm bu işleri organize edip teşkilatların yenilenmesi ve güçlenmesini sağlamaya çalışacak.