FETÖ, 17-25 Aralık'ta birbiriyle ilgisiz dosyaları birleştirip kamuoyuna 'yolsuzluk' diye sunarak siyasete darbe vurmak istedi. 2023 vizyonu çerçevesinde planlanan 3. havalimanı, 3. köprü ve Kanal İstanbul gibi mega projeleri hedef aldı. Bu doğrultuda, Türkiye'ye çağ atlatacak projeleri üstlenen işadamları FETÖ militanı savcılar tarafından gözaltına alınmak istendi. Yıldönümünde siyasete darbe girişimini Sabah yazarı Mahmut Övür ve Hukukçu avukat Yasin Şamlı gelişmeleri değerlendirdi.

Sabah yazarı Mahmut Övür'ün açıklamaları:

"Hedef o günkü iktidardı. Bugün de devam eden Başkan Erdoğan'ın buluşturduğu dönüştürdüğü Türkiye'ydi asıl hedef. Türkiye'yi hegemonya altına almak. Bunların amacı Türkiye'yi çökertmekti.

Türkiye'nin büyük projelerini karşı bir operasyon yaptılar. Ama aynı şeyi Gezi sürecinde de gördük biz. Gezi yönetenler ve devreye sokanlar Türkiye'nin büyük projelerini de hedef alan eylemler yaptılar."

Hukukçu avukat Yasin Şamlı'nın açıklamaları:

"İyi planlamış ve iyi icra edilmiş darbe girişimiydi kendi açılarından. Bununla birkaç kuş vuracaklardı. Hem hükümeti devireceklerdi hem de Türkiye'nin yatırımlarının önünce geçmiş olacaklardı. Bunu da hukuk ve yolsuzluk kılıfıyla yaptıkları içinde AK Parti veya milletin menfaati için çalışacak iktidarların gelmesinin önünü keseceklerdi.

FETÖ maşa olarak kullanılan bir örgüt. Bu operasyonları küresel oyun kuranların bir maşasıdır. Mısır'da yaptıklarının bir benzerini Türkiye'de yapmaya çalıştılar."