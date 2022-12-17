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17-25 Aralık’ın 9. yıl dönümü! Meclis Başkanı Şentop: Yargı eliyle istenen hükümet darbesiydi

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Giriş: 17.12.2022 09:25
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 9 yıl geçti. O dönemin tanıklarından biri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tu. Şentop, süreci "Yargı eliyle gerçekleştirmek istenen bir hükümet darbesi" olarak niteledi, "Hedef 2014'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemekti" dedi.
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