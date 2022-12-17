17-25 Aralık’ın 9. yıl dönümü! Hukuk görünümlü darbe girişimi

17 -25 Aralık, FETÖ'nün kumpas girişiminin 9. yıl dönümü. FETÖ 2013'te yargı yoluyla darbe yapmak için harekete geçti. O günlerin tanıkları kirli operasyonun hedefini anlattı.

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