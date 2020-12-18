Abdulkadir Selvi, "15 Temmuz'a giden süreçte 17-25 Aralık" başlığıyla yayımlanan yazısında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Selvi, "17-25 Aralık operasyonu için hazırlanan iddianamelerde Başbakan Erdoğan için 'Dönemin başbakanı R. Tayyip Erdoğan' yazıyordu. FETÖ'cülerin hazırladığı iddianamelerde Erdoğan için, 'Örgüt lideri Recep Tayyip Erdoğan' tanımı yapılıyordu." ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin gündeme oturan o yazısı:

15 Temmuz darbe girişimine giden yolun en önemli kilometre taşlarından biriydi 17-25 Aralık.

Yargı üzerinden yaptıkları darbe girişimi başarılı olamayınca son olarak altın vuruş yapıp, TSK'daki güçlerini harekete geçirdiler. Biz ona 15 Temmuz darbe girişimi diyoruz. 17-25 Aralık'ın gerçek yüzünün yazılamadığını düşünüyorum. Ancak 15 Temmuz'u anlamak için 17-25 Aralık'a bakmak gerekiyor. Şimdi madde madde paylaşacağım öncesi ve sonrasıyla bu müdahaleler, FETÖ'nün darbe zincirinin birer halkaları.

17 Aralık öncesi

1)Ergenekon'la mücadele sürecinde FETÖ, herkesin korktuğu, sindiği, operasyonel bir güç haline geldi.

2) 2010 referandumundan çıkan yüzde 58 evet oyunu kendi hanesine yazan FETÖ, siyasi olarak önemli bir güç elde etti.

3)2011 seçimlerine giderken FETÖ'nün talimatıyla 100-110 arasında FETÖ'cü,

AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.