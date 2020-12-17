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ANALİZ - 17 Aralık'ın hedefi ekonomiydi! Hükümet faiz lobisine geçit vermedi

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Giriş: 17.12.2020 13:09
Güncelleme:17.12.2020 13:12
Mayıs 2013, Türkiye tarihinin ekonomik anlamda en büyük atılımını yaptığı dönem oldu. Mayıs 2013'te bu tabloyu gören lobi önce Gezi Parkı olaylarını başlattı. Bundan sonuç alamayınca da 17-25 Aralık darbe girişimlerini devreye soktu. Ama yine başarılı olamadı. Detaylar analiz haberimizde....

Mayıs 2013, Türkiye tarihinin ekonomik anlamda en büyük atılımını yaptığı dönem oldu. Mayıs 2013'te bu tabloyu gören lobi önce Gezi Parkı olaylarını başlattı. Bundan sonuç alamayınca da 17-25 Aralık darbe girişimlerini devreye soktu. Ama yine başarılı olamadı. Detaylar analiz haberimizde....

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