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Son dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına operasyon: 17 kişi için gözaltı kararı

Son dakika haberine göre 'da terör örgütü /'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan , 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Son dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına operasyon: 17 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin, Ankara genelinde kontörlü sabit hatlarla FETÖ'nün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

FETÖ'NÜN 'SINAV ÇALIŞMA EVLERİ'NDE KALAN 21 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Ankara merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin 2016 yılından önce oluşturduğu 'sınav çalışma evleri'nde kaldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüphelinin, FETÖ/PDY'nin 2016'dan önce Ankara'da oluşturduğu 'sınav çalışma evleri'nde kaldıkları tespit edildi. Ankara merkezli 12 ilde, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.

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