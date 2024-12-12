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16 yaş altına sosyal medya yasağı mı geliyor? Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama

16 yaş altına sosyal medya yasağı mı geliyor? Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.12.2024 09:21
Son dönemlerde Avrupa'da birçok ülkede 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağının getirilip getirilmeyeceği konuşuluyor. Türkiye'de de bu yasak iddialarına ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Uraloğlu, sosyal medya ve online oyunlara ilişkin açıklamasında, "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir." dedi.
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16 yaş altına sosyal medya yasağı mı geliyor? Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama
Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama
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