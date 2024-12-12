16 yaş altına sosyal medya yasağı mı geliyor? Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama

Son dönemlerde Avrupa'da birçok ülkede 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağının getirilip getirilmeyeceği konuşuluyor. Türkiye'de de bu yasak iddialarına ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Uraloğlu, sosyal medya ve online oyunlara ilişkin açıklamasında, "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN