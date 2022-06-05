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16 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 05.06.2022 11:01
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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16 terörist etkisiz hale getirildi
16 terörist etkisiz hale getirildi
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