15 Temmuz’un kahramanları Tarık Solak ve İrfan Aynacı A Haber’e konuştu

5 yıl önce Türkiye karanlık bir gece yaşadı. FETÖ’cü hainler Ankara’da jetlerle halkı korkuturken İstanbul’da tankları o zaman ki adıyla Boğaz Köprüsü'ne getirdiler. Türkiye’yi işgal etmeye kalkan alçakların hesap etmedikleri bir durum ortaya çıktı. İlk hedefleri olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka çağrı yapıp meydanlara davet etti ve milletle beraber darbeye “Dur” dedi. O gece Türkiye 251 şehit verdi. Alçaklar ya teslim oldu ya da yurt dışına kaçmaya çalıştı. 15 Temmuz’un üzerinden “5 bin yıl da geçse unutturmayacağız” diye tanklara bedenlerini siper eden isimlerden 15 Temmuz gazisi İrfan Aynacı ve 15 Temmuz gazisi Tarık Solak A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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