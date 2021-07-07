07 Temmuz 2021, Çarşamba
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15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu
15 Temmuz ihanetinin 5'inci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. O gece Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halk darbecilere karşı çetin bir mücadele verdi. Kimi şehit oldu kimi gazi. Peki Çengelköy'de neler yaşandı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konukları olan gazilerimiz yaşananları anlattı.