15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu

15 Temmuz ihanetinin 5'inci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. O gece Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halk darbecilere karşı çetin bir mücadele verdi. Kimi şehit oldu kimi gazi. Peki Çengelköy'de neler yaşandı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konukları olan gazilerimiz yaşananları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN