14 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 15 Temmuz’da hangi lider neredeydi? İşte Başkan Erdoğan’ın demokrasi mücadelesi

15 Temmuz’da hangi lider neredeydi? İşte Başkan Erdoğan’ın demokrasi mücadelesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2023 13:10
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. O karanlık gecede FETÖ'cü hainlere millet "dur" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete "meydanlara inin" çağrısıyla milyonlar tek yürek oldu, ellerde Türk bayrağı, yüreklere vatan aşkı eklenince darbeciler de kaçacak delik aradı. Milli iradeyi ölümüne savunan Başkan Erdoğan, darbecilere geçit vermedi. Peki Başkan Erdoğan, milletiyle darbecilere meydan okurken, muhalefet partilerinin liderleri ne yapıyordu? İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve diğer liderin neler yaptığını anlatan Analiz haberimiz…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz şehitleri anıldı
15 Temmuz şehitleri anıldı
Can pahasına darbeye direniş
Can pahasına darbeye direniş
Hafızaları tazeleyelim! 15 Temmuz’da hangi lider neredeydi?
Hafızaları tazeleyelim! 15 Temmuz’da hangi lider neredeydi?
15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
Edirnekapı’da 15 Temmuz şehitliği!
Edirnekapı’da 15 Temmuz şehitliği!
ABD ile kritik temas
ABD ile kritik temas
Kahramanlar A Haber’de! Bayrak yere inmedi
Kahramanlar A Haber'de! Bayrak yere inmedi
İsveç’in NATO’ya üyelik süreci!
İsveç’in NATO’ya üyelik süreci!
İSPARK ücretlerine yüzde 18 zam!
İSPARK ücretlerine yüzde 18 zam!
İş yerlerine kira sıra gelir mi?
İş yerlerine kira sıra gelir mi?
Kavurucu sıcak kapıda
Kavurucu sıcak kapıda
Otomotivde yeni markalar üretim için Türkiye yolunda
Otomotivde yeni markalar üretim için Türkiye yolunda
Daha Fazla Video Göster