15 Temmuz’da hangi lider neredeydi? İşte Başkan Erdoğan’ın demokrasi mücadelesi

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. O karanlık gecede FETÖ'cü hainlere millet "dur" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete "meydanlara inin" çağrısıyla milyonlar tek yürek oldu, ellerde Türk bayrağı, yüreklere vatan aşkı eklenince darbeciler de kaçacak delik aradı. Milli iradeyi ölümüne savunan Başkan Erdoğan, darbecilere geçit vermedi. Peki Başkan Erdoğan, milletiyle darbecilere meydan okurken, muhalefet partilerinin liderleri ne yapıyordu? İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve diğer liderin neler yaptığını anlatan Analiz haberimiz…

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