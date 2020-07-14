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15 Temmuz şehidi Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası: Evlatsız yaşarız ama vatansız bayraksız yaşayamayız
15 Temmuz gecesi FETÖ hainlerin darbe girişiminde göğsünü siper eden Muhammed Oğuz Kılınç'ın şehadetinin 4. yıl dönümü... Şehidimiz o gece neler yaşadı ailesi A Haber'de anlattı.
"EVLADIMIN SESİNİ KOKUSUNU ÖZLEDİM"
Şehidmizin annesi Meltem Kılınç: Haç ile hilalin savaşını şükürler olsun ki hilal kazandı. 4 yıl geçti ama bizim için halen 4 saniye gibi… Tüm Türkiye dualar ediyor, bütün Müslümanlar bizimle beraberdir ALLAH, FETÖ ve yandaşlarını kahretsin. Evladımın sesini kokusunu özledim, 'anne' deyişini özledim. Hiçbir zaman ne bu dünyada ne ahirette onları affetmeyeceğim.
EVLATSIZ YAŞARIZ AMA VATANSIZ BAYRAKSIZ YAŞAYAMAYIZ
Şehit babası Zeki Kılınç: "Bana 'devrem' diyordu 'devrem' demesini özledim. Evladımızı annesi ninnilerle ilahilerle büyütürken ben de vatan millet sevgisiyle büyüttüm. Oğluma şehadete koşmasını öğrettim." dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak." sözlerine tepki gösteren şehit babası "Bu memleketin Şehitler Tepesi asla boş kalmayacak. Bazıları boş kalmasını istese de asla kıyamete kadar o tepe boş kalmayacak. Bizler evlatsız yaşarız ama vatansız ve bayraksız yaşayamayız." ifadelerini kullandı.