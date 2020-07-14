14 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 15 Temmuz şehidi Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası: Evlatsız yaşarız ama vatansız bayraksız yaşayamayız

15 Temmuz şehidi Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası: Evlatsız yaşarız ama vatansız bayraksız yaşayamayız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2020 15:12
Güncelleme:14.07.2020 15:42
Muhammet Oğuz Kılınç, babası gibi yiğit bir polisti. Asıl görev yeri İstanbul olan Kılınç, 15 Temmuz gecesi geçici olarak gönderildiği Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeydi. FETÖ'cü hainler o kara gecede Muhammed Oğuz'u şehit etti. Şehidin babası emekli polis memur Zeki Kılınç evladını ile son görüşmesini A Haber canlı yayınında anlattı. Acılı baba, "Evladım bana 'devrem' diye seslenirdi onun 'devrem' deyişini çok özlüyorum. O gece sordum var mı evlat bir sıkıntı diye? 'Yok bana, aslında varda yok seni Allah'a emanet ediyorum.' dedi. 15 saniyelik bir konuşmaydı. Bu son konuşmamız oldu. Bizler evlatsız yaşarız ama vatansız ve bayraksız yaşayamayız. Şehitler Tepesi birileri tarafından boş bırakılmak istense de asla o tepeyi boş bırakmayacağız." dedi.

15 Temmuz gecesi FETÖ hainlerin darbe girişiminde göğsünü siper eden Muhammed Oğuz Kılınç'ın şehadetinin 4. yıl dönümü... Şehidimiz o gece neler yaşadı ailesi A Haber'de anlattı.

"EVLADIMIN SESİNİ KOKUSUNU ÖZLEDİM"

Şehidmizin annesi Meltem Kılınç: Haç ile hilalin savaşını şükürler olsun ki hilal kazandı. 4 yıl geçti ama bizim için halen 4 saniye gibi… Tüm Türkiye dualar ediyor, bütün Müslümanlar bizimle beraberdir ALLAH, FETÖ ve yandaşlarını kahretsin. Evladımın sesini kokusunu özledim, 'anne' deyişini özledim. Hiçbir zaman ne bu dünyada ne ahirette onları affetmeyeceğim.

EVLATSIZ YAŞARIZ AMA VATANSIZ BAYRAKSIZ YAŞAYAMAYIZ

Şehit babası Zeki Kılınç: "Bana 'devrem' diyordu 'devrem' demesini özledim. Evladımızı annesi ninnilerle ilahilerle büyütürken ben de vatan millet sevgisiyle büyüttüm. Oğluma şehadete koşmasını öğrettim." dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak." sözlerine tepki gösteren şehit babası "Bu memleketin Şehitler Tepesi asla boş kalmayacak. Bazıları boş kalmasını istese de asla kıyamete kadar o tepe boş kalmayacak. Bizler evlatsız yaşarız ama vatansız ve bayraksız yaşayamayız." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’nın Ayasofya rahatsızlığı ne anlamaya geliyor?
Millet İttifakı’nın Ayasofya rahatsızlığı ne anlamaya geliyor?
Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi nasıl kaçtı?
Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi nasıl kaçtı?
Evlatsız yaşarız ama vatansız bayraksız yaşayamayız
"Evlatsız yaşarız ama vatansız bayraksız yaşayamayız"
PKK'ya karşı Yıldırım-1 operasyonu
PKK'ya karşı "Yıldırım-1" operasyonu
CHP'li vekiller FETÖ'yü neden savundu?
CHP'li vekiller FETÖ'yü neden savundu?
Diyanet'ten Ayasofya'da Namaz açıklaması
Diyanet'ten "Ayasofya'da Namaz" açıklaması
15 Temmuz'da Marmaris’te neler yaşandı?
15 Temmuz'da Marmaris’te neler yaşandı?
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Canlı yayınında yürek yakan anlar
Canlı yayınında yürek yakan anlar
Darbe günü sela okudu diye darp edildi
Darbe günü sela okudu diye darp edildi
İşte 15 Temmuz gecesinde darbecilere verilen net mesaj
İşte 15 Temmuz gecesinde darbecilere verilen net mesaj
Darbe gecesini Meclis’te yaşayanlar anlattı
Darbe gecesini Meclis’te yaşayanlar anlattı
Daha Fazla Video Göster