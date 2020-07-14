15 Temmuz şehidi Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası: Evlatsız yaşarız ama vatansız bayraksız yaşayamayız

Muhammet Oğuz Kılınç, babası gibi yiğit bir polisti. Asıl görev yeri İstanbul olan Kılınç, 15 Temmuz gecesi geçici olarak gönderildiği Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeydi. FETÖ'cü hainler o kara gecede Muhammed Oğuz'u şehit etti. Şehidin babası emekli polis memur Zeki Kılınç evladını ile son görüşmesini A Haber canlı yayınında anlattı. Acılı baba, "Evladım bana 'devrem' diye seslenirdi onun 'devrem' deyişini çok özlüyorum. O gece sordum var mı evlat bir sıkıntı diye? 'Yok bana, aslında varda yok seni Allah'a emanet ediyorum.' dedi. 15 saniyelik bir konuşmaydı. Bu son konuşmamız oldu. Bizler evlatsız yaşarız ama vatansız ve bayraksız yaşayamayız. Şehitler Tepesi birileri tarafından boş bırakılmak istense de asla o tepeyi boş bırakmayacağız." dedi.

15 Temmuz gecesi FETÖ hainlerin darbe girişiminde göğsünü siper eden Muhammed Oğuz Kılınç'ın şehadetinin 4. yıl dönümü... Şehidimiz o gece neler yaşadı ailesi A Haber'de anlattı.

"EVLADIMIN SESİNİ KOKUSUNU ÖZLEDİM"

Şehidmizin annesi Meltem Kılınç: Haç ile hilalin savaşını şükürler olsun ki hilal kazandı. 4 yıl geçti ama bizim için halen 4 saniye gibi… Tüm Türkiye dualar ediyor, bütün Müslümanlar bizimle beraberdir ALLAH, FETÖ ve yandaşlarını kahretsin. Evladımın sesini kokusunu özledim, 'anne' deyişini özledim. Hiçbir zaman ne bu dünyada ne ahirette onları affetmeyeceğim.

EVLATSIZ YAŞARIZ AMA VATANSIZ BAYRAKSIZ YAŞAYAMAYIZ

Şehit babası Zeki Kılınç: "Bana 'devrem' diyordu 'devrem' demesini özledim. Evladımızı annesi ninnilerle ilahilerle büyütürken ben de vatan millet sevgisiyle büyüttüm. Oğluma şehadete koşmasını öğrettim." dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak." sözlerine tepki gösteren şehit babası "Bu memleketin Şehitler Tepesi asla boş kalmayacak. Bazıları boş kalmasını istese de asla kıyamete kadar o tepe boş kalmayacak. Bizler evlatsız yaşarız ama vatansız ve bayraksız yaşayamayız." ifadelerini kullandı.