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15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz A Haber'de konuştu

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Giriş: 15.07.2021 23:42
A Haber ekranlarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilen özel yayına konuk olan 15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Çocuklara vatan sevgisinin öğretilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye’nin dörde bölüneceğini ifade etti. Darbe girişiminin tekrarlanması durumunda tepkilerinin daha farklı olacağını söyleyen Yavuz “FETÖ’nün sümüklü mendillerini koklayan teröristlerin ailelerini düşmanlık besliyoruz.” İfadelerini kullandı.
15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz A Haber'de konuştu
15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz A Haber'de konuştu
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