15 Temmuz gecesi Meclis'te neler oldu? TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ A Haber'de anlattı: O gece ölümü satın almış birisiyim

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Adalet Bakanlığı görevini yürüten şu anda da TBMM Başkanvekili olan Bekir Bozdağ o gece Meclis’te yaşananları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'na anlattı.

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