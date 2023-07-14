15 Temmuz direnişinin 7. yılı! TBMM’de neler oldu? AK Partili vekiller A Haber’de anlattı

FETÖ’cüler 15 Temmuz 2016 yılında ülkeyi işgal etmeye kalkıştı ancak karşısında vatan sevgisiyle dolu milleti buldu. Can pahasına sokaklara çıkan vatandaşlar göğüslerini vatana siper etti ve hainlere geçit vermedi. O gece hedef alınan yerlerden biri de TBMM oldu. O karanlık gece de olanları A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler anlattı.

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