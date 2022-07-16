"15 Temmuz" direnişinin 6. yıl dönümünde Türkiye genelinde eş zamanlı sala

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 6. yılında Türkiye genelindeki camilerde aynı anda salalar arşa yükseldi.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki 81 ilde 90 bin camide eş zamanlı salalar okundu.

Ayrıca tüm cami minarelerinin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.