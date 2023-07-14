15 Temmuz destanı | Millet göğsünü vatana siper etti! Kahramanlar A Haber’de

15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerin ele geçirmeye çalıştığı noktalardan biri de Şaraçhane oldu. Orada vatandaşlar göğüslerini hainlere siper ederek vatanı teslim etmediler. O gece orada neler yaşandığını 15 Temmuz gazisi Eyüp Tekin A Haber'de anlattı.

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