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15 Temmuz destanı | Millet göğsünü vatana siper etti! Kahramanlar A Haber’de

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 11:22
15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerin ele geçirmeye çalıştığı noktalardan biri de Şaraçhane oldu. Orada vatandaşlar göğüslerini hainlere siper ederek vatanı teslim etmediler. O gece orada neler yaşandığını 15 Temmuz gazisi Eyüp Tekin A Haber'de anlattı.
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