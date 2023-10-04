15 ilde PKK operasyonu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesinde kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

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