08 Mayıs 2023, Pazartesi
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14 Mayıs Pazar günü nasıl oy kullanacağız? A Haber muhabiri uygulamalı olarak anlattı
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Tarihi seçime günler kala vatandaşlar nasıl oy kullanacakları ile ilgili sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Peki ama oylar hangi durumda geçersiz sayılır? İttifaka verilen oylar nasıl hesaplanıyor? Kimler oy verebilecek? Oy verme kabinine cep telefonu ile girilir mi? A Haber muhabiri Murat Sekban YSK'da uygulamalı olarak anlattı.