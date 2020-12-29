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132 milyon dolarlık kara para operasyonu! SBK Holding Sezgin Baran Korkmaz kimdir?
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.