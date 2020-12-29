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132 milyon dolarlık kara para operasyonu! SBK Holding Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

A Haber
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Giriş: 29.12.2020 13:04
Güncelleme:29.12.2020 13:13
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

SBK Holdinge kara para operasyonu! Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmazın mal varlığı ne kadar? SBK HOLDİNG'E KARA PARA OPERASYONU! SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR? SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN MAL VARLIĞI NE KADAR?
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