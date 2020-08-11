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12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

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Giriş: 11.08.2020 10:51
Son dakika haberi...FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 12 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 40 şüpheliden 34'ü sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlerin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında harekete geçildi. Çalışma kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde sivil sorumlular ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan Büfe/Ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca beyan bulunan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı toplamda 40 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün saat 01.00 itibari ile İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak operasyonel çalışma gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen operasyonel çalışma neticesinde hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheli şahıstan 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

FETÖ'YE BİR OPERASYON DAHA!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
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