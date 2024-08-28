28 Ağustos 2024, Çarşamba
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11 ilde Kıskaç 25 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi. İşte detaylar...