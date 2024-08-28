28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
11 ilde Kıskaç 25 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 şüpheli yakalandı

11 ilde Kıskaç 25 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 şüpheli yakalandı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2024 08:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
11 ilde Kıskaç 25 operasyonu!
11 ilde Kıskaç 25 operasyonu!
Kuaförler için yeni karar!
Kuaförler için yeni karar!
Bakan Fidan, Bayramov ile ortak basın toplantısı!
Bakan Fidan, Bayramov ile ortak basın toplantısı!
CHP’de ön seçim belirsizliği!
CHP'de "ön seçim" belirsizliği!
İyi günde kötü günde birlikte
"İyi günde kötü günde birlikte"
Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğuyor!
Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğuyor!
3. Dünya Savaşı uyarısı! Tetikleyici unsurlar
3. Dünya Savaşı uyarısı! Tetikleyici unsurlar
TIR kazası İETT otobüsü kamerasında!
TIR kazası İETT otobüsü kamerasında!
Bahçeli’den CHP’ye sert tepki!
Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!
Vaniköy skandalında yeni gelişme!
Vaniköy skandalında yeni gelişme!
Darbenin beyni Adil Öksüz böyle kaçtı!
Darbenin beyni Adil Öksüz böyle kaçtı!
Darbenin beyni Adil Öksüz böyle kaçtı!
Darbenin beyni Adil Öksüz böyle kaçtı!
Daha Fazla Video Göster