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11 ilde "Kahramanlar" operasyonu

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Giriş: 06.10.2023 08:43
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 11 ilde 75 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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11 ilde Kahramanlar operasyonu
11 ilde "Kahramanlar" operasyonu
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