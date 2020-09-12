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11 Eylül'ün yıl dönümünde A Haber New York'tan canlı yayında

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Giriş: 12.09.2020 01:13
Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri,A Haber'in Memleket Meselesi programı için 11 Eylül saldırısının olduğu yerden canlı bağlantı kurdu. Tanyeri, New York'daki atmosferi A Haber izleyicilerine aktardı.

11 Eylül 2001'de ABD'nin New York kentinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi ve bir çok noktaya terör saldırısı düzenlenmiş, 2996 kişi hayatını kaybetmişti.

Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri,A Haber'in Memleket Meselesi programı için 11 Eylül saldırısının olduğu yerden canlı bağlantı kurdu.

11 Eylül'ün yıl dönümünde A Haber New York'tan canlı yayında | Video
11 Eylül'ün yıl dönümünde A Haber New York'tan canlı yayında | Video
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