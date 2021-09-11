11 Eylül 2021, Cumartesi
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11 Eylül dünyada neleri değiştirdi? 11 Eylül saldırılarının arka planında ne var?
Dünyanın seyrini değiştiren 11 Eylül saldırılarının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. Peki 11 Eylül sonrasında özellikle Orta Doğu'da neler değişti? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.