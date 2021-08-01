01 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 107 tane orman yangınıyla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli canlı yayında açıkladı

107 tane orman yangınıyla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli canlı yayında açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2021 00:35
Güncelleme:01.08.2021 00:41
Türkiye genelinde art arda çıkan yangınlarla ilgili son durumu canlı yayında paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor. Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz." dedi. Bakan Pakdemirli "Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum. 5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz." diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor. Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz." dedi.

Bugün saat 12.00'den itibaren nemin yüzde 10'a düşeceğini belirten Pakdemirli, "Çok daha dikkatli olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yok"

BAKAN PAKDEMİRLİ, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum."

Pakdemirli, "5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz." diye konuştu.

"Bir ağaca paha biçemeyiz." diyen Bakan Pakdemirli, "Artık eskimiş, miadı dolmuş, herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

107 tane orman yangınıyla ilgili son durum ne?
107 tane orman yangınıyla ilgili son durum ne?
Sağlık Bakanı Koca koronavirüs hastası Yasin Yavaş'ın mesajını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca koronavirüs hastası Yasin Yavaş'ın mesajını paylaştı
Başkan Erdoğan: Boynumuzun borcu!
Başkan Erdoğan: Boynumuzun borcu!
Katliama ilişkin Adalet Bakanı Gül’den yeni açıklama
Katliama ilişkin Adalet Bakanı Gül’den yeni açıklama
''Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik''
''Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik''
Vali Coş son yolculuğuna uğurlandı.
Vali Coş son yolculuğuna uğurlandı.
CHP'li vekil Turan Aydoğan, evraklarını soran trafik polisine hakaret yağdırdı
CHP'li vekil Turan Aydoğan, evraklarını soran trafik polisine hakaret yağdırdı
Acil ihtiyaçları için 50 milyon TL ödenek
Acil ihtiyaçları için 50 milyon TL ödenek
Uşak’ta orman yangını köyü tehdit ediyor
Uşak’ta orman yangını köyü tehdit ediyor
Alevleri söndürmek için canla başla mücadele...
Alevleri söndürmek için canla başla mücadele...
Başkan Erdoğan afet bölgesinde
Başkan Erdoğan afet bölgesinde
Sıcaklıklar yangını nasıl etkiliyor?
Sıcaklıklar yangını nasıl etkiliyor?
Daha Fazla Video Göster