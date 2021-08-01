107 tane orman yangınıyla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli canlı yayında açıkladı

Türkiye genelinde art arda çıkan yangınlarla ilgili son durumu canlı yayında paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor. Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz." dedi. Bakan Pakdemirli "Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum. 5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz." diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor. Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz." dedi.

Bugün saat 12.00'den itibaren nemin yüzde 10'a düşeceğini belirten Pakdemirli, "Çok daha dikkatli olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yok"

BAKAN PAKDEMİRLİ, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum."

Pakdemirli, "5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz." diye konuştu.

"Bir ağaca paha biçemeyiz." diyen Bakan Pakdemirli, "Artık eskimiş, miadı dolmuş, herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.