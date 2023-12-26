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100 yılın kentsel dönüşümünde merak edilenler

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Giriş: 26.12.2023 14:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, İstanbul'daki kentsel dönüşüm programının ayrıntılarını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve konuğu Mustafa Hakan Özelmacıklı aktardı.
100 yılın kentsel dönüşümü
100 yılın kentsel dönüşümü
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