9 İlde Dorukhan Büyükışık operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 2018 yılında İzmir'de bir inşaat şantiyesinde şüpheli şekilde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" dedi. A Haber muhabiri Şeref Ayçe, İzmir'den son gelişmeleri A Haber ekranlarında aktardı.