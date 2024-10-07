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1 yıl süren soykırımın acı tablosu

1 yıl süren soykırımın acı tablosu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 12:49
İsrail’in saldırılarında 41 bini aşkın Filistinli katledildi. Katliama doymayan İsrail'i kim nasıl durduracak? Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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1 yıl süren soykırımın acı tablosu
1 yıl süren soykırımın acı tablosu
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