1 yıl süren soykırımın acı tablosu

İsrail’in saldırılarında 41 bini aşkın Filistinli katledildi. Katliama doymayan İsrail'i kim nasıl durduracak? Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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