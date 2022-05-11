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1 milyon sığınmacının dönüş projesinde detaylar belli oldu! Sığınmacılar için 2Y-1Ç formülü

A Haber
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Giriş: 11.05.2022 11:30
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı, 1 milyonun üstünde Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak projenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye bu konuda "2Y-1Ç" yani "yerleş, yaşa, çalış" formülünü devreye sokacak. 1 milyon Suriyelinin geri dönmesini sağlayacak projenin detaylarını Ankara'dan Filiz Uçan aktardı.
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Sığınmacılar için 2Y-1Ç formülü
Sığınmacılar için 2Y-1Ç formülü
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