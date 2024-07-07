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1 haftada 2 milyon 408 bin araca denetleme

İHA
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Giriş: 07.07.2024 08:50
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini, toplamda 441 bin 910 araca-sürücüye ise işlem yapıldığını açıkladı.
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