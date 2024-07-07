1 haftada 2 milyon 408 bin araca denetleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini, toplamda 441 bin 910 araca-sürücüye ise işlem yapıldığını açıkladı.

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