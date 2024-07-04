04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Merih Demiral... Arda Güler... İŞTE MİLLİLERİMİZİN İMZA ATTIĞI İLKLER

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2024 13:56
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenip çeyrek finale yükselirken, futbolcular da birçok ilke imza attı. A Spor ekibinden Demet Gedik detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte imza attıkları ilkler...
İşte imza attıkları ilkler...
Muhabir oldu, skor tahminlerini sordu
Muhabir oldu, skor tahminlerini sordu
Devlet Bahçeli’den sert tepki
Devlet Bahçeli’den sert tepki
Marmaray makinisti Avusturya-Türkiye maçını taraftarla beraber izledi! O anlar kamerada
Marmaray makinisti Avusturya-Türkiye maçını taraftarla beraber izledi! O anlar kamerada
Tasarruf paketi Meclis gündeminde!
Tasarruf paketi Meclis gündeminde!
Türkiye – Gürcistan maçı öncesi gerilim!
Türkiye – Gürcistan maçı öncesi gerilim!
Almanya’da Türkiye rüzgarı! İşte atmosfer
Almanya’da Türkiye rüzgarı! İşte atmosfer
Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler oynayacak mı?
Türkiye EURO 2024’ün ilk maçına çıkıyor
Türkiye EURO 2024'ün ilk maçına çıkıyor
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta?
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta?
Avrupa Şampiyonası’nın golcüleri
Avrupa Şampiyonası’nın golcüleri
Gurbetçilerin EURO 2024 heyecanı
Gurbetçilerin EURO 2024 heyecanı
Daha Fazla Video Göster