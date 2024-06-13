Gurbetçilerin EURO 2024 heyecanı

EURO 2024 heyecanı, 14 Haziran, yani yarın başlıyor. Haber ekibimizden Fatih Yılmaz, ay-yıldızlıları destekleyecek gurbetçilerle bir araya geldi. Hem gurbetçi hem de esnaf olanların heyecanıysa bir başka. Türk lezzetlerini tüm dünyadan futbolseverlerin beğenisine sunacaklar.

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