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Gurbetçilerin EURO 2024 heyecanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 15:09
EURO 2024 heyecanı, 14 Haziran, yani yarın başlıyor. Haber ekibimizden Fatih Yılmaz, ay-yıldızlıları destekleyecek gurbetçilerle bir araya geldi. Hem gurbetçi hem de esnaf olanların heyecanıysa bir başka. Türk lezzetlerini tüm dünyadan futbolseverlerin beğenisine sunacaklar.
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Gurbetçilerin EURO 2024 heyecanı
Gurbetçilerin EURO 2024 heyecanı
EURO 2024 heyecanı başlıyor!
EURO 2024 heyecanı başlıyor!
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