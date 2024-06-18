18 Haziran 2024, Salı
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EURO 2024’te Türkiye – Gürcistan maçı öncesi gerilim! Taraftarlar birbirine girdi
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - Gürcistan maçı öncesi taraftarlar arasında tribünde olay çıktı. Yaşanan gerilim anları taraftarların kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Türk ve Gürcü taraftarların birbirlerine yumrukla saldırdığı ve birbirlerine forma ve bayrak fırlattığı görülüyor.