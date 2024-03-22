Zincir marketten indirim kampanyası! Hangi temel ürünlerde indirim, ne kadar yapılıyor?

Bazı marketler özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde indirim kampanyası başlattı. Şok marketler temel ihtiyaç ürünlerinde Ramazan'da indirim yaptı ve yerli pirincin kilosu 37,50, kırmızı mercimeğin kilosu 29 liradan satılıyor.Peki kampanyaya diğer zincir marketler de katılacak mı? Hangi temel ürünlerde indirim, ne kadar yapılıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

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