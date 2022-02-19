Zincir marketlerin kâr hırsının nedeni ne? Devletin vergi indirimi dahil müdahalelerine neden direniyorlar?

Türkiye haftalardır etiketlerdeki fahiş fiyat artışını konuşuyor. Zincir marketler, temel gıdada KDV indirimi öncesi zam yaptı temel gıda ürünlerini önce zamma boğdular sonra devletin verdiği indirimi yaptılar. Sabah gazetesi Mahmut Övür de bu konuyu köşesine taşıdı. Mahmut Övür yazısında "İşin medya boyutu bir yana, burada ekonominin doğal akışına ters davranan marketler veya toptancılar asıl oyuncu ve onlara daha dikkatle bakmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Ses getiren yazıdan sonra Övür A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN