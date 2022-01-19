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Zincir marketlere cezanın gerekçesi açıklandı! Ceza alan marketler kartel özelliği taşıyor

A Haber
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Giriş: 19.01.2022 10:11
Güncelleme:19.01.2022 10:22
Rekabet Kurulu, zincir marketlere verdiği 2,7 milyar liralık para cezasının gerekçesini açıkladı. Fiyat artışlarının koordine edildiği tespitine yer verilen gerekçeli kararda market eylemlerinin kartel özelliği taşıdığı vurgulandı. Zincir marketlerle fiyat oyunlarıyla ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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