19 Ocak 2022, Çarşamba
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Zincir marketlere cezanın gerekçesi açıklandı! Ceza alan marketler kartel özelliği taşıyor
Rekabet Kurulu, zincir marketlere verdiği 2,7 milyar liralık para cezasının gerekçesini açıkladı. Fiyat artışlarının koordine edildiği tespitine yer verilen gerekçeli kararda market eylemlerinin kartel özelliği taşıdığı vurgulandı. Zincir marketlerle fiyat oyunlarıyla ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.