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Yüzde 25'lik sınır bugün sona erdi! Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?

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Giriş: 01.07.2024 09:33
Kira artışında yüzde 25'lik sınır bugün sona eriyor. Yeni dönemde kira artışı TÜFE oranına göre belirlenecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.
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