Yüzde 0,69 faizle konut kredisi! İşte ÖRNEK HESAPLAMA... Geri ödeme ne kadar olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kameralar karşısına geçti, orta gelirliye konut projesinin detaylarını açıkladı. Bakanlık destekli proje kapsamında 0,69 faiz oranıyla 5 milyona varan kredi imkanı sunulacak. Peki kimler başvuracak? Şartlar neler? Hangi bölgeye ne kadar kredi? Taksitler ne kadar olacak? Geri ödeme ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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