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Yüzde 0,69 faizle konut kredisi! İşte ÖRNEK HESAPLAMA... Geri ödeme ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 09:39
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kameralar karşısına geçti, orta gelirliye konut projesinin detaylarını açıkladı. Bakanlık destekli proje kapsamında 0,69 faiz oranıyla 5 milyona varan kredi imkanı sunulacak. Peki kimler başvuracak? Şartlar neler? Hangi bölgeye ne kadar kredi? Taksitler ne kadar olacak? Geri ödeme ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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