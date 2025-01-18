Yüzbinlerce işçinin zam oranı ne olacak? 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı için hazırlıklar başladı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2025-2026 dönemindeki zammın belirleneceği kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerine yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Sözleşme kapsamındaki sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulundu. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN