18 Ocak 2025, Cumartesi
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Yüzbinlerce işçinin zam oranı ne olacak? 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı için hazırlıklar başladı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2025-2026 dönemindeki zammın belirleneceği kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerine yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Sözleşme kapsamındaki sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulundu. İşte detaylar...