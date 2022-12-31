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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor: 57 metreye ulaştı

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Giriş: 31.12.2022 17:48
Tarım ve Orman Bakanlığı, Yusufeli Barajı'nda su yüksekliğinin 57 metreye, depolanan su miktarının ise 36 milyon metreküpe ulaştığını duyurdu.
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